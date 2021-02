Após confirmar saída de Cuca, Santos anuncia Ariel Holan como técnico

15:50:54

Um dia após confirmar a saída de Cuca, o Santos anunciou o argentino Ariel Holan como técnico até dezembro de 2023. O profissional de 60 anos estava na Universidad Católica, pela qual foi campeão chileno da temporada 2020.

Holan trabalha como treinador de futebol desde 2015, quando assumiu o Defensa Y Justicia (Argentina). Antes, era técnico de hóquei sobre a grama e levou o Uruguai à medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (República Dominicana), em 2003.

O agora comandante santista trocou o hóquei pelo futebol na sequência do Pan, inicialmente como analista de desempenho e depois como auxiliar técnico. Na função de treinador, obteve o primeiro título em 2017, quando levou o Independiente (Argentina) ao título da Copa Sul-Americana diante do Flamengo.

Foi pelo clube argentino que o novo comandante alvinegro esteve frente a frente com o Santos em 2018. Na ocasião, as equipes empataram sem gols no primeiro jogo do confronto das oitavas de final da Libertadores. Considerado culpado pela escalação irregular do meia Carlos Sánchez na partida, o Peixe foi punido com uma derrota por 3 a 0. No duelo de volta, um novo 0 a 0 culminou na classificação do Independiente de Holan.

Cuca, aliás, deixou escapar que a contratação do argentino estava certa na entrevista coletiva que concedeu após o empate por 1 a 1 com o Fluminense, no último domingo (21), na Vila Belmiro, que garantiu o Peixe na fase preliminar da Libertadores de 2021. “Falei para os jogadores do novo treinador, da ajuda e de como recebê-lo. Da dificuldade no começo. Vai chegar e terá Santo André, Ferroviária, São Paulo [pelo Campeonato Paulista]. Antes, tem o Bahia, que importa muito. O pessoal vai ter que aceitar o treinador mais que tudo. Conversei com o grupo, com os auxiliares e todo o departamento médico. O Holan vem com pouca gente, ele e mais dois auxiliares. Vai precisar muito de toda a turma”, disse o agora ex-técnico santista.

Em depoimento ao site oficial do Santos, Holan destacou a história do clube e prometeu que aprenderá o idioma português para qualificar o trabalho. “Estou muito feliz em dirigir o Santos, um clube de tantos craques como Pelé e Neymar. Será um desafio participar de uma das ligas mais equilibradas do mundo, mas confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para a torcida com mentalidade ofensiva e que os jogadores mais novos sejam aproveitados com os mais experientes”, declarou o técnico.

Saída de Cuca

Em nota oficial, o Santos também se manifestou sobre a saída de Cuca. Iniciada após a eliminação no Campeonato Paulista do ano passado, a nova passagem do treinador pelo Peixe teve 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Mesmo em meio a uma grave crise financeira pela qual passa o clube, sem poder registrar novos atletas devido a uma punição imposta pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), o Peixe alcançou a final da Libertadores de 2020 e garantiu presença na edição deste ano do torneio continental.

“Ele foi mais do que um técnico, foi um gestor de pessoas. Uniu o time em busca dos objetivos. Foi fundamental, abraçou a molecada, deixou de lado os problemas de bastidores do Clube, criou um clima excelente dentro do grupo e isso foi espelhado nos resultados. Sua participação foi um dos motivos, senão o maior, de termos esses feitos”, disse, no comunicado, o presidente Andrés Rueda.