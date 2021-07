Após duas doses da vacina, Ana Maria Braga testa positivo para covid

Ads

18:45:08

Quem assistiu ao começo do “Mais Você” da manhã desta segunda-feira, 5, estranhou que a apresentadora Ana Maria Braga não estava à frente da atração. Em seu lugar, Fabricio Battaglini comandou o programa, e afirmou que Ana Maria testou positivo para covid nos testes diários que a Rede Globo faz em seus funcionários.

Battaglini fez questão de dizer que a apresentadora está bem, com sintomas leves, e que já foi vacinada com as duas doses do imunizante. Felipe Andreoli, que estava presente para comentar as notícias esportivas do fim de semana, exaltou a vacina contra a covid.

“Melhor notícia você já deu, que a Ana Maria está bem. Isso é importante. Saber que a vacina funciona, né pessoal? A Ana tomou as duas doses da vacina e está saudável e bem”, disse Andreoli.

É fundamental ressaltar que nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas elas reduzem as chances de infecção, hospitalização e mortes, principalmente depois da segunda dose.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado