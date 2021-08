Após frio polar, onda de calor chega ao Brasil na próxima semana

Ads

Depois de mais de 10 dias de frio intenso e temperaturas abaixo de 0ºC em várias cidades do país –principalmente na região Sul–, uma onda de calor chega ao Brasil na próxima semana e promete elevar os termômetros.

As temperaturas já começam a subir a partir desta sexta-feira, 6, seguindo em rápida elevação no final de semana do Dia dos Pais e atingindo o pico de calor nas capitais do Centro-Sul e Norte do país entre segunda, 9, e quinta-feira, 12. As informações são da Climatempo.

A área de alta pressão vai trazer tempo firme e seco, com bastante sol, muito calor e umidade baixa. O calor dura até a segunda quinzena de agosto, quando uma nova frente fria chega ao país.

Em capitais como Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS), Goiânia (DF), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Brasília (DF) os termômetros facilmente ultrapassam os 30°C durante a tarde.

Em São Paulo, as temperaturas podem chegar aos 30°C, o que representa mais de 5°C acima da média histórica para essas capitais no mês de agosto. Mas é bom ficar atento, já que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, o que vai exigir atenção à hidratação.

Apesar do calor, as temperaturas durante as manhãs, noites e as madrugadas continuarão frias, mas sem extremos, como nos últimos dias. As mínimas durante a semana ficarão por volta dos 10º C. segundo a Climatempo.

