Após ser atacado, entregador vítima de racismo ganha moto, diz jornalista

16:29:25

Por meio de suas redes sociais, o jornalista Reinaldo Gottino informou que o motoboy que sofreu ofensas racistas nesta sexta-feira (7) ganhou uma moto de um “famoso”. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem ofendeu um entregador, chamado Mateus Pires, de 19 anos, dizendo que o trabalhador tem inveja dele, de sua casa e de sua cor dele – ele é branco. Já o motoboy, negro, mantém a calma e confronta o homem com argumentos.

O jornalista Hugo Gloss, por meio de suas redes sociais, disse que Matheus foi procurado por Luciano Huck e que deu mais detalhes do que aconteceu por trás das câmeras. “Antes, ele cuspiu em mim e jogou a nota fiscal do restaurante em mim”, contou. Matheus acionou a polícia e seguiu com o agressor até uma delegacia. Lá, o homem continuou com os ataques: “Me chamou de favelado na frente dos policiais”, disse. O entregador registrou um boletim de ocorrência contra o cidadão, responsável pelo crime. Confira as publicações: