Apostolo Paulo: Não Somos filhos da escrava, mas da livre.

Digam –me vocês, que querem estar debaixo da Lei: acaso vocês não ouvem a lei?

Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração;

Estas Mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão: está é Hagar representa o monte Sinai na Arábia, e corresponde a atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois este escrito: Regozije o estéril,

Você que nunca teve um filho grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto; porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido.

Vocês irmãos são filhos da promessa, como Isaque naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espirito. O mesmo acontece agora.

Mas o que diz s escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o Filho da Livre. Portanto, Irmãos não somos filho da escrava, mas da livre.

Gálatas Capitulo 4-versiculo 8 ao 31

