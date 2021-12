Apresentações de dança e ginástica artística de alunos dos CEUs encerram as atividades do ano

Ads

04:45:35

Nesta sexta-feira (3), às 18h, a Prefeitura de Guarulhos promove Poesia Dançada, uma apresentação dos alunos dos CEUs Rosa de França e Continental, no Teatro Adamastor, Macedo. O evento que marca o encerramento das atividades do ano é gratuito e tem classificação livre.

Produzidas pelos professores Orlando Russin, Priscila Lopes dos Santos e Paulo Antonio de Moraes, as apresentações com as turmas de dança artística e expressiva, ginástica artística e funcional, ritmos, violão e flauta prometem encantar a todos. O evento contará com coreografias em um cenário de narrativa poética, contando a história do personagem Renato, acometido pela covid-19, desde sua internação até a cura.

ADS

Já no sábado (4) acontece o Festival de Dança com a apresentação dos alunos do CEU Rosa de França das turmas de ballet infantil e adulto, dança moderna e ritmos com a professora Mariana de Freitas Souza. O evento será realizado às 15h no anfiteatro do CEU Continental. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Os eventos seguem os protocolos de prevenção contra a covid-19 e, para a segurança de todos, o uso de máscara será obrigatório. Álcool em gel será disponibilizado.

Serviço

Poesia Dançada – Sexta (3), às 18h

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Festival De Dança – Sábado (4), às 15h

O anfiteatro CEU Continental fica na rua Alzimar Vargas Batista, s/nº, Parque Continental I