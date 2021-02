Araraquara inicia lockdown de 60 horas e fecha até supermercados

A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, começou um lockdown total a partir das 12h deste domingo (21.fev.2021). A quarentena terá duração de 60 horas. Deve acabar na 3ª feira (23.fev), às 23h59, de acordo com decreto (íntegra – 231 KB).

É a medida mais rigorosa já adotada pela prefeitura. O município já estava em confinamento desde 2ª feira (15.fev) como forma de conter a propagação do coronavírus. A cidade registrou casos da nova cepa do vírus, chamada variante brasileira.

As novas restrições impedem o funcionamento do comércio e da indústria, inclusive dos serviços classificados como essenciais. Só podem abrir farmácias e estabelecimentos de saúde. Postos de combustível têm permissão para abastecer somente veículos dos serviços públicos municipais, estaduais e federais.

A circulação de pessoas está permitida apenas para buscar atendimento médico, comprar medicamentos ou “prestação de serviços permitidos pelo decreto”, conforme comunicado da prefeitura.

Mesmo antes de o mês de fevereiro ter terminado, a quantidade de mortes por covid-19 em Araraquara já duplicou com relação a janeiro. Foram 54 mortes registradas até 19 de fevereiro e 24 no 1º mês do ano. Os óbitos de fevereiro equivalem ainda a 58% de todas as de 2020. No ano passado, 92 pessoas morreram na cidade vítimas da covid-19.

Esse aumento, de acordo com comunicado da prefeitura, reflete “a circulação da nova cepa mais transmissível do coronavírus”. Foram confirmadas 12 amostras da cepa brasileira do vírus em pacientes de Araraquara no começo da semana.

A prefeitura afirmou que “número de casos, média móvel, internações e infectados em isolamento domiciliar também dispararam”. A ocupação de leitos de UTI e enfermaria é de 100% e o sistema de saúde “também opera próximo do limite em toda a região”.