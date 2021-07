Arqueólogos descobrem edifício do tempo do Segundo Templo

Ads

Os túneis do Muro das Lamentações tem cerca de 2 mil anos, época de Jesus.

Foi descoberto nos túneis do Muro Ocidental de Jerusalém um dos “mais magníficos edifícios públicos” já encontrados desde o período do Segundo Templo, disseram a Autoridade de Israel (IAA) e a Fundação do Muro Ocidental, nesta quinta-feira (8).

“É emocionante revelar uma estrutura tão magnífica do período do Segundo Templo, enquanto lamentamos a destruição de Jerusalém e oramos por sua restauração”, disse o presidente da Fundação do Muro das Lamentações, Mordechai Soli Eliav.

As salas subterrâneas encontradas estão a menos de 30 metros do Monte do Templo. Logo, o público já poderá visitar a rota através dos túneis do Muro das Lamentações, e caminharão entre as ruínas do período do Segundo Templo, segundo Eliav.

“É inacreditável ver essa nova escavação aqui. Quinze anos atrás, quando comecei a guiar aqui, eu estava acima de nós e dizendo, ‘você sabe, debaixo do arco, há alguma coisa.’ Então, agora estamos dentro dessa coisa ”, disse Yohanna Bisraor, da Western Wall Heritage Foundation.

Edifício encontrado é da época de Jesus Cristo

O diretor da escavação do IAA, Dr. Shlomit Weksler-Bdolach, disse que o edifício foi construído entre 20-30 da Era Comum, e ficava ao longo de uma rua que levava ao Monte do Templo, e era usado para funções públicas, provavelmente usado por autoridades importantes no conselho da cidade.

Embora o complexo estava lá durante a época de Jesus, é bem improvável que ele tivesse sido hospedado lá, pois o prédio era para hospedar apenas a elite, no entanto, somente se um vereador da cidade de Jerusalém convidasse Jesus ele poderia ter ficado no local, o que também é uma possibilidade, de acordo com Weksler-Bdolach.

Além disso, o edifício era decorado com estilo igual da época do Segundo Templo, todavia, o único igual a ele em Jerusalém nesse tempo é o próprio Monte do Templo. Existia também uma fonte que ficava dentro do prédio que poderia ser controlado para impressionar convidados.

Os túneis encontrados seguem ao longo do Muro das Lamentações até o Monte do Templo, que é datado de cerca de 2.000 anos atrás, na época de Jesus. Novos visitantes poderão ver esse novo complexo em breve, segundo o CBN News.

