Arraial D’ajuda promoverá segunda edição do Festival Esquina do Mundo

Entres os dias 20 e 29 de novembro, o evento celebrará a influência mundial da gastronomia portuguesa com o tema Histórias e Sabores de Portugal.

Está chegando! Entre os dias 20 e 29 de novembro acontecerá em Arraial D’Ajuda a segunda edição do Festival Esquina do Mundo, desta vez com o tema Portugal, Histórias e Sabores. Os chefs e estabelecimentos participantes poderão exibir suas técnicas e criatividade nas seguintes categorias: lanches e petiscos, entrada, prato principal e sobremesa.

Após uma primeira edição de sucesso, o evento chega para consolidar de vez o Festival como parte do calendário turístico da região, fomentando toda a cadeia produtiva e contribuindo na mitigação dos impactos econômicos da Covid-19. Somados à beleza das praias e a riqueza do patrimônio histórico, Arraial também se estabelece como destino gastronômico nacional.

Todos os estabelecimentos participantes estarão devidamente sinalizados com o wind banner oficial do evento e informações técnicas e os preços dos pratos participantes, além de outras informações sobre o Festival estarão disponíveis através do hotsite. Também serão produzidos conteúdos para IGTV com os quadros: Ora pois!!, Cozinha Show e Cozinha Kids, todos com ingredientes protagonistas da culinária portuguesa.

Saúde e Segurança: Todos os estabelecimentos inscritos no Festival estarão em cumprimento “Boas Práticas” descritas na Resolução RDC 216/2004, garantindo que todos os procedimentos de higiene sejam integralmente cumpridos, além de aplicarem integralmente o “Manual de Conduta Segura para Serviços de Bares e Restaurantes na Prevenção da Vida Covid-19”.

O evento é de autoria do projeto Gastronomia d’Ajuda através da Abrasel e correalização do SEBRAE, Prefeitura Municipal de Porto Seguro e SENAC, além de contar com a parceria dos empresários participantes.

Festival Esquina do Mundo – Edição Portugal, Histórias e Sabores

Local: Arraial d’Ajuda – BA

Evento: de 20 a 29 de novembro de 2020

Redes Sociais: @gastronomiadajuda

