Artistas guarulhenses são destaque na programação do Arraial Guarulhos

Ads

22;47

Celebração do afeto e da cultura popular com comidas tradicionais, quadrilhas, comitivas, artistas guarulhenses, violão, sanfona e moda de viola, festança para o povo guarulhense e todas as famílias. Nos dias 17, 18 e 19 de junho, sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 21h, a Prefeitura promove o Arraial Guarulhos, evento no Bosque Maia que reúne artistas da cidade das mais variadas linguagens artísticas.

E música é o que não vai faltar no Arraial Guarulhos. O Espaço Viola recebe grandes nomes das canções caipiras da cidade como o Quarteto Raiz, composto pelos violeiros Jair Bueno, Osvaldo Viola, Nascimento e Guaru, e a acordeonista Vera Bianca, que divulga a cultura caipira raiz desde os anos 1980 na cidade e região, e também em outros estados, uma dedicada participante dos tradicionais festejos de Nossa Senhora de Bonsucesso.

Com elementos da cultura popular e aspectos folclóricos, o repertório musical do duo de música folk Quando Inhambú Cantou no meu Quintal ecoa com diversas sonoridades, linguagem poética e profundidade em suas canções. Moradores da região de Bonsucesso, Ricardo Santiago e Antony Ventura trazem forte sentimento existencial e de pertencimento à realidade que os cerca em composições que falam de suas raízes, do campo ou da cidade, e que atingem os ouvintes de forma simples.

Para quem não dispensa um bom rastapé, os guarulhenses do Forró Saruê prometem agito contagiante e uma apresentação acústica, dinâmica e leve, com os melhores hits de sucesso do forró pé-de-serra, do forreggae, da MPB e de composições autorais.

ADS

Enquanto Dico de Brito, na voz e violão, e Monique Amora, na voz e triângulo, integrantes do Forró Babado Forte, fazem música itinerante dentro do festival, a Cia. Los Xerebas promove intervenções e brincadeiras juninas e vai unir os visitantes do Bosque Maia em matrimônio com casamentos caipiras no meio do público.

Já a trupe do Circo Circunflexo vai distribuir inusitados e irreverentes Correios Acrobáticos Elegantes. Outro artista local convidado do Arraial Guarulhos é Mário Cabral, cordelista, historiador, pesquisador da viola nos estilos caipira, repentista, cordelista e membro do FunCultura – Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos.

O festival também apresenta pela primeira vez na cidade a Cia. Chegança, criada por meio de pesquisa do folclore paulista e da cultura popular, composta por artistas da cidade e que convida o mestre folclorista e poeta cordelista Bosco Maciel, com seus cordéis juninos.

Dentre os destaques da programação está a participação de artistas guarulhenses na Quadrilha do Projeto Plus Size e na Quadrilha de Patins da GruPatins, com patinadores de todos os níveis.

E tem muito mais no Arraial Guarulhos. Experiência da cultura popular, o evento tem curadoria do folclorista e produtor guarulhense Diego Dionísio, da TáDito Produções.