As vendas de chips aumentaram 6,5% globalmente em 2020 após a corrida do fim do ano

Embora as empresas sediadas nos Estados Unidos representassem quase metade das vendas de semicondutores, elas representavam apenas cerca de 12% da capacidade de fabricação de chips em 2020. Isso é uma queda de 37% em 1990, já que a maioria das empresas americanas agora compra seus chips de fábricas na Ásia.

As vendas globais de semicondutores aumentaram 6,5% em geral em 2020, uma vez que uma recuperação durante os últimos três meses do ano ajudou a compensar uma queda acentuada em março e abril, quando a pandemia de pedidos para ficar em casa foi lançada em todo o mundo.

As vendas globais foram de US $ 439 bilhões em 2020, de acordo com dados da Semiconductor Industry Association (SIA), um grupo comercial que representa a maioria dos fabricantes de chips dos Estados Unidos, juntamente com muitas empresas internacionais. O grupo disse que as vendas das fabricantes de chips dos EUA foram de cerca de US $ 208 bilhões, ou cerca de 47% do total.

As vendas de chips nos Estados Unidos foram de US $ 94,15 bilhões, um aumento de 19,8% em relação ao ano anterior.

Falan Yinug, diretor de estatísticas da indústria e política econômica da SIA, disse que grande parte do aumento nas compras nos Estados Unidos foi impulsionado por chips de memória de alta tecnologia usados ​​em aplicações como centros de dados.

Empresas americanas de tecnologia como Amazon.com Inc, Microsoft Corp e Alphabet Inc Google, todas viram aumentos dramáticos no uso de computação em nuvem ao longo de 2020, à medida que as empresas se adaptaram para trabalhar em casa.

John Neuffer, presidente e executivo-chefe do grupo da indústria, disse que a legislação aprovada no ano passado para fornecer incentivos às fábricas de chips nos Estados Unidos pode ajudar a mudar esse número este ano. A lei poderia fornecer financiamento para empresas dos EUA, como Intel Corp ou Global Foundries, bem como empresas estrangeiras, como Samsung Electronics Co Ltd ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.

“Nos próximos 10 anos, a fabricação de semicondutores crescerá 56%”, disse Neuffer. “Queremos ter certeza de que obteremos uma fatia maior do bolo de fabricação.”