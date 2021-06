Assaltante morre ao tentar roubar pastor e fiéis em acampamento

08:46:28

Uma tentativa de assalto terminou com um dos criminosos morto em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na tarde de sábado (05/6) e as vítimas são um pastor de 29 anos e três fiéis que acampavam em uma área verde no Bairro Paraíso das Piabas. Um segundo assaltante fugiu, segundo as vítimas.

Área onde as vítimas estavam acampadas, no Bairro Paraíso das Piabas

As quatro pessoas estavam no acampamento desde a quinta-feira (3/6), em jejum e oração. No fim da tarde, por volta das 17h, eles foram surpreendidos por dois homens, um deles armado, que anunciaram o assalto.

Segundo o pastor, um dos criminosos, de 23 anos, mandou eles se deitarem no chão e entregar os telefones celulares. O religioso disse que tentou argumentar com o rapaz para que ele mudasse de ideia. Foi quando o assaltante teve um mal súbito e caiu no chão desacordado.

Ao ver isso, o comparsa se armou de um facão que estava no acampamento para render as vítimas e recolheu os celulares, mas não concluiu o roubo e fugiu.

Na versão do pastor, segundo a PM, ele também argumentou com o criminoso dizendo: “Jovem, não faça isso. Jesus te ama e tem uma obra na sua vida”. Segundo o religioso, o homem caiu no chão e, após praticar um ritual de exorcismo nele, o assaltante teria largado a faca, os celulares e ido embora.

As vítimas chamaram a PM. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil estiveram no local. A morte do assaltante foi confirmada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A arma usada no crime era um simulacro.

