Assembleia de Deus prepara carreata pelo direito de culto em SP

Rede Gazeta News Guarulhos

22:10:19

A carreata acontecerá no próximo sábado (17), e a estimativa dos organizadores é de mobilizar cerca de 500 veículos até o local marcado.

Neste sábado (17/04), as lideranças da ADSA Brasil – Assembleia de Deus Ministério em Santo Amaro – preparam uma grande carreata com destino ao palácio do governo do estado de São Paulo, a partir das 9h.

O movimento, intitulado de “Carreata Pela Fé”, tem como objetivo protestar contra as recém-medidas impostas pelo governo estadual que, buscando conter o avanço da pandemia, proíbem a realização de celebrações religiosas coletivas nos templos em São Paulo.

A previsão inicial é de que as novas regras durem até o dia 30 de abril, quando uma nova reclassificação será anunciada pelo governador paulista, João Doria.

“Há uma perseguição religiosa acontecendo. O que estão fazendo com a nossa constituição é um absurdo. Vamos exercer o nosso direito como cidadãos e se manifestar. O povo de Deus não é bobo. Mostraremos ao Sr. Governador nossa força, o quanto que ele deve, sim, respeitar a igreja de Cristo”, afirma o presidente da ADSA Brasil, pastor Galdino Jr.

A estimativa dos organizadores é de mobilizar cerca de 500 veículos até o local marcado. O aviso sobre a realização da carreata pelo direito de culto já foi devidamente comunicado aos órgãos competentes, conforme determina a lei.

O ponto de encontro será no templo matriz: Rua João Alfredo, 527 – Santo Amaro/SP. Para aqueles que desejam participar, basta enviar um Whatsapp para: (11) 97282-6181. Para mais informações, acesse as páginas da ADSA Brasil no Instagram e Facebook ou o canal oficial da igreja no Youtube.

fuxicogospel.com.br

Compartilhe isso: Twitter

Facebook