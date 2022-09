Ataque a Vera Magalhães: Deputados pedem cassação de Douglas Garcia

Ads

As deputadas estaduais Isa Penna (PCdoB) e Monica Seixas (PSOL) entraram nesta quarta-feira (14) com representações no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pedindo a cassação do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) por quebra de decoro parlamentar.

O parlamentar atacou e agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães após debate entre candidatos ao governo de São Paulo, realizado na terça-feira (13).

Os deputados estaduais Emídio de Souza e Paulo Fiorilo, do PT, também pediram na Assembleia Legislativa de SP a cassação do deputado Douglas Garcia.

De acordo com a coluna da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, Emídio afirmou que a atitude do parlamentar é “incompatível com o Estado Democrático de Direito e o seu comportamento perante a jornalista Vera Magalhães representa um grave desrespeito com as mulheres”.

Colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura, Vera foi abordada por Douglas Garcia quando estava na área reservada para jornalistas.

Com o celular em punho, o parlamentar bolsonarista disse que Vera é “uma vergonha para o jornalismo” —mesma frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a jornalista no debate entre presidenciáveis. O deputado estadual também a intimidou.

Douglas Garcia foi retirado do local após o jornalista Leão Serva, que mediava o debate, defender Vera e retirar o celular da mão da parlamentar. Ao ser retirado do local, o deputado gritou “jornazistas”.

Vera Magalhães usou sua conta no Twitter para falar das agressões e postar vídeos do momento. Por conta do ocorrido, ela teve de sair escoltada do local.

Alesp

A presidente do Conselho de Ética da Alesp, a deputada Maria Lucia Amary (PSDB), afirmou que vai autuar e notificar Douglas Garcia.

“Como presidente do Conselho de Ética da Assembleia de SP, recebi agora pouco uma representação contra o deputado Douglas Garcia pelas ofensas à jornalista Vera Magalhães, após o debate ao Governo do Estado. Estou imediatamente enviando para a autuação e notificação do deputado”, afirmou a deputada.

Maria Lucia Amary ainda repudiou a atitude do deputado e se solidarizou com a jornalista.

‘Mal conheço esse idiota’

Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, telefonou para a jornalista Vera Magalhães para se desculpar pelos insultos feitos pelo deputado estadual Douglas Garcia à profissional.

“Eu telefonei e pedi desculpas por esse cara [Douglas Garcia] estar lá com uma credencial cedida pela minha campanha. Eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota”, afirmou o candidato à coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo Tarcísio, Douglas Garcia entrou em contato com sua campanha para saber se ainda seria possível conseguir um ingresso para o debate. Como ainda havia credencial, ela foi dada para o parlamentar.

Douglas Garcia foi vetado de todos os próximos atos da campanha de Tarcísio.