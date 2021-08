Atendidos da Smile Train ganham bolsas para estudar inglês

Ads

A parceria é uma oportunidade de crescimento acadêmico e de autoconfiança

Por meio da campanha “Ensino que Inspira Sorrisos”, a GLED International Education, escola de ensino da língua inglesa, se comprometeu a presentear uma criança assistida pelos programas da Smile Train, maior organização do mundo dedicada à causa da fissura labiopalatina, com uma bolsa de estudos gratuita e renovável a cada 10 novos alunos inscritos na escola de ensino à distância. O acordo representa a união de forças para garantir um futuro promissor para esses jovens que já chegaram à vida enfrentando grandes desafios.

Para a fonoaudióloga do Hospital SOBRAPAR Anelise Sabbag, especialista em fissura labiopalatina e membro do Conselho Médico Consultivo da Smile Train Brasil, a parceria é uma oportunidade de crescimento acadêmico e, também, de autoconfiança, já que os obstáculos enfrentados por pessoas com fissura labiopalatina vão muito além dos problemas físicos.

A fissura labiopalatina é uma anomalia craniofacial muito frequente, que acomete 1 a cada 650 bebês nascidos no Brasil. Por afetar bruscamente a anatomia da boca, as pessoas que nasceram com esta condição apresentam alto risco de terem dificuldades relacionadas à comunicação. Quando bebês, estes indivíduos podem apresentar problemas na alimentação, e o contato entre a boca (céu da boca aberto) e o nariz, pode desencadear problemas relacionados à audição.

Segundo Lanna Fernandes, que nasceu com fissura, agora o momento lhe permite preparar-se para um futuro melhor.

“Acredito que esse idioma pode abrir portas, pois ter o inglês fluente é pré requisito para a maioria das vagas e melhores oportunidades profissionais”, conta a aluna que é de Goiânia.

ADS

Usando um tablet, um computador ou apenas um smartphone é possível participar das aulas e aprender de forma interativa de acordo com a idade e o propósito do estudante, em uma plataforma disponível 24 horas por dia.

Mario Aguilar, CEO da GLED, afirma que a educação transforma vidas, e a introdução ao bilinguismo faz-se cada vez mais necessária em nosso mundo cada vez mais globalizado. A fluência da língua inglesa traz confiança e alavanca inúmeras novas oportunidades para o jovem profissional. Poder aliar a área corporativa, com a educacional e agora com um lado social, faz total sentido em momentos necessários de compartilhamento e apoio à nossa sociedade.

Sobre a GLED International Education

A GLED International Education é uma escola de Educação Internacional constituída por pedagogos, gestores, administradores, pesquisadores e educadores dispostos a ofertar um conjunto diferenciado de serviços e plataformas digitais colaborativas de educação internacional proporcionando uma melhor formação, competência e excelência.

Para saber mais sobre os programas de Ensino de Inglês da GLED, visite glededucation.com.br.

Sobre a Smile Train

A Smile Train capacita profissionais de saúde locais com recursos educacionais e financeiros para proporcionar gratuitamente cirurgias de fissura labiopalatina e atendimentos complementares em todo o mundo. Avançamos com um modelo de saúde escalável globalmente e uma solução sustentável para o tratamento integral de fissuras, melhorando drasticamente a vida das crianças, incluindo sua capacidade de comer, respirar, falar e, por fim, prosperar.

Para saber mais sobre como a abordagem sustentável da Smile Train implica em um impacto de imediato e de longo prazo, visite smiletrainbrasil.com.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado