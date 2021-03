Atlético-MG derrota URT pelo Mineiro na despedida de Victor

Galo vence por 3 a 0 na última partida do goleiro

Na estreia na atual edição do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG derrotou o URT por 3 a 0, neste domingo (28) no estádio do Mineirão, e fez uma bela homenagem a Victor, que fez sua última partida profissional. Agora, o goleiro se aposenta para assumir o posto de gerente de futebol da equipe mineira.

Quem também pode estar deixando a equipe de futebol do Galo é o atacante Diego Tardelli, que abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. O contrato do atacante com o Atlético chegou ao final justamente neste domingo.

O segundo gol do Galo foi marcado no início da etapa final, quando Marrony chutou forte após receber passe de Calebe. O terceiro saiu apenas nos acréscimos, com Echaporã.

Com esta vitória o Atlético-MG lidera o Estadual com os mesmos 3 pontos de Athletic Club (2º) e América-MG (3º), mas com saldo de gols melhor. O URT volta a jogar na competição na próxima quarta-feira (3), quando recebe o Uberlândia. Um dia depois o Galo visita a Tombense.