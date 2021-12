Ads

Campeão brasileiro, o Atlético Mineiro deu um passo gigantesco rumo ao título da Copa do Brasil 2021. Neste domingo, o Galo goleou o Athletico Paranaense por 4 a 0, no Mineirão, e abriu uma ótima vantagem para o jogo de volta, que será realizado na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada. Vargas, duas vezes, Keno e Hulk marcaram os gols da equipe mineira.

Além de botar uma mão na taça, o Atlético atingiu também uma marca histórica neste fim de semana. Com os quatro tentos anotados – a primeira vez que isso ocorre em uma final -, se tornou o clube com mais gols na história da competição nacional, igualando o Flamengo, com 344 bolas na rede. O alvinegro, porém, alcance o recorde com apenas 175 partidas disputadas, 18 a menos do que os cariocas.

CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL

1º – Atlético-MG – 344 gols em 175 jogos



Flamengo – 344 gols em 193 jogos

3º – Vasco – 334 gols em 192 jogos

4º – Grêmio – 315 gols em 197 jogos

5º – Cruzeiro – 313 gols em 170 jogos