Ato de bares e restaurantes vira ação bolsonarista contra Doria

Levantamento feito nas redes sociais mostra que o protesto de donos de bares e restaurantes contra as restrições do Plano São Paulo, convocada para esta quarta-feira, estão sendo insufladas por bolsonaristas com o objetivo de desgastar a imagem do governador João Doria. Deputados como Frederico D’ávila, Carteiro Reaça, Douglas Garcia e Carla Zambelli, entre outros perfis, todos adeptos do negacionismo do presidente e adversários declarados do tucano, estão usando suas redes sociais para convocar para o ato e se aproveitando do assunto para inflamar seus seguidores. “Os bolsonaristas, que até ontem rechaçavam a vacina e hoje querem se apropriar dela, estão se aproveitando de um momento delicado para fazer proselitismo político. Eles não têm sensibilidade para com os mais de 215 mil com os mortos e suas famílias nem com os doentes internados em hospitais lotados ou morrendo sem ar pelo Brasil. Tudo que importa para o bolsonarismo é vencer a eleição em 2022”, afirmou o presidente do Diretório Estadual do PSDB-SP e secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi. “É lamentável que usem do sofrimento das pessoas, sejam os doentes ou os empresários que passam por dificuldades, para incitar, mais uma vez, o ódio e a discórdia. Se tivessem usado seu tempo para falar de prevenção ao invés de propagar mentiras sobre a doença talvez tivéssemos saído dessa crise com mais agilidade e muitos dos problemas desses empresários fossem minimizados”, completou. O governador João Doria anunciou medidas mais restritivas do Plano São Paulo na última sexta-feira, depois que o Centro de Contingência da Covid-19 detectou um aumento de casos, internações e óbitos causados pela doença. As medidas vão vigorar até o dia 7 de fevereiro. Até lá, nenhuma região poderá progredir às fases amarela e verde, as mais flexíveis em relação ao atendimento presencial. Abaixo exemplos das postagens dos deputados citados.

