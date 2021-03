Atriz e cantora mirim, Hellen Alexandre, se prepara para gravar seu novo trabalho.

A atriz e cantora, Hellen Alexandre, 14, vem trabalhando em seu novo trabalho já no primeiro semestre.

Ela vai gravar seu novo clipe com a música “Pop Star”

“Mesmo em meio à pandemia, no ano passado ela resolveu lançar o clipe da Música “Finjo que Sou Durona” de sua composição” e também seu segundo CD “Sonho de Pop Star EP 2” .

Hellen Alexandre foi convidada para ter uma participação em uma serie “Caminhos da Fama” transmitida pela RedeTv.” Foi uma grande experiência para mim, contracenar com outros artistas me fez ter a certeza de que estou no caminho certo”, comenta Hellen Alexandre.

A história da carreira dessa jovem começou aos dois anos, sempre gostou muito de cantar, ficar atuando na frente da TV como as atrizes de filmes, mas foi aos nove anos que a atriz ingressou na sua carreira como atriz e modelo. Fez vários testes em agências para modelo e atriz, e logo na primeira realizada em Curitiba foi aprovada por dez agências.

Apresentou uma peça com a sua turma de teatro chamada “Mundo dos Sonhos” , após isso ganhou duas faixas de “Miss Primavera” e “Miss Caras e Talentos”.

Em Janeiro de 2018 foi convidada para apresentar o programa Caras e Talentos junto com o Diretor Milton Silva.

E em Março de 2018 despertou sua enorme vontade de cantar e apresentou uma música chamada “If only” da cantora Dove Cameron , todos se encantaram e ela decidiu gravar, se apresentou em vários eventos com ela, até que um dia despertou sua vontade de escrever música e em questão de minutos ela escreveu a música “Maluca Pirada” , gravamos a música e o clipe.

Em dezembro de 2018 gravamos o seu primeiro CD “Sonho de Pop Star” com as músicas autorais dela “Maluca Pirada “ e “Pop Star” e as outras de vários compositores. E nesse mesmo mês foi convidada para conhecer a Agência Talentos Brilhante e nos agenciamos , ela fez vários jobs e catálogos.

