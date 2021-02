Austrália diz que Google, Facebook perto de acordos de pagamento de mídia

11:54:41 Embora os gigantes digitais possam arcar com o custo provável de pagar pelas notícias australianas a que se ligam, eles estão preocupados com o precedente internacional que a Austrália poderia estabelecer.

Google e Facebook estavam perto de fazer “acordos comerciais significativos” para pagar à mídia australiana notícias antes da Austrália criar leis mundiais que forçariam os gigantes digitais a financiar o jornalismo, disse um ministro na segunda-feira.

O Parlamento está programado para considerar o projeto de lei na terça-feira depois que uma comissão do Senado na semana passada recomendou que não alterassem os regulamentos propostos que o Google e o Facebook condenaram como inviáveis.

O Hindu explica | Por que o Google está irritado com a lei proposta pela Austrália sobre o pagamento de conteúdo de notícias?

O tesoureiro Josh Frydenberg, um dos ministros responsáveis pela legislação, disse que teve discussões no fim de semana com o CEO do Facebook Mark Zuckerberg e Sundar Pichai, executivo-chefe da Alphabet Inc. e sua subsidiária Google. Frydenberg também falou com executivos da mídia australiana.

“Fizemos progressos reais, eu acho, nas últimas 48 a 72 horas e acho que vamos ver alguns acordos comerciais significativos que poderiam ser de grande benefício para o cenário da mídia doméstica e ver jornalistas recompensados financeiramente por gerar conteúdo original, como deveria ser, e esta é uma reforma líder mundial”, disse Frydenberg à televisão Nine Network.

“Nenhum outro país entrou como nós. Tem sido um processo difícil. Ainda está em andamento, então não vamos nos precipitar. Mas as discussões até agora foram realmente muito promissoras”, acrescentou Frydenberg.

Frydenberg mais tarde disse à Australian Broadcasting Corp. que os negócios eram “muito próximos”. Google e Facebook não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

O Google intensificou sua campanha contra a lei proposta,dizendo ao comitê do Senado que examinou o projeto de que a plataforma provavelmente tornaria seu mecanismo de busca indisponível na Austrália se o chamado código de negociação de mídia de notícias fosse introduzido.

O Facebook ameaçou impedir os australianos de compartilhar notícias se a plataforma fosse forçada a pagar por notícias.

O Google tem enfrentado pressão de autoridades em outros lugares para pagar por notícias. No mês passado, assinou um acordo com um grupo de editoras francesas,abrindo caminho para a empresa fazer pagamentos de direitos autorais digitais. Pelo acordo, o Google negociará acordos de licenciamento individual com jornais, com pagamentos baseados em fatores como o valor publicado diariamente e mensalmente no tráfego de sites.

Na Austrália, as plataformas podem fazer acordos de pagamento com empresas de mídia antes que o código seja legislado.

A legislação criaria um painel de arbitragem para tomar decisões vinculantes sobre o pagamento nos casos em que uma plataforma e uma empresa de notícias não podem concordar com um preço por notícias.

O painel normalmente aceitaria a melhor oferta da plataforma ou do editor, e raramente definia um preço no meio. Isso deve desencorajar tanto as plataformas quanto as empresas a fazer exigências irreais.

O Google anunciou há duas semanas que começou a pagar sete sites de notícias australianos sob seu próprio modelo, o News Showcase. O Google está pagando os editores participantes para fornecer conteúdo paywalled aos usuários do News Showcase através do modelo que lançou em outubro.

O Google chegou a acordos salariais com mais de 450 publicações em todo o mundo através do News Showcase.

Os defensores da posição do governo australiano agradecem as leis propostas por levar o Google à mesa de negociações.