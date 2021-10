Auxílio Brasil: programa começa a ser pago dia 17; entenda

Ads

As 14,6 milhões de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil começam a receber o benefício no dia 17 de novembro. A origem dos recursos ainda não foi definida, mas o Ministério da Cidadania informou que fará a correção de 20% do valor médio do Bolsa Família, chegando a cerca de R$ 226,80 por mês.

A data é a mesma que receberiam os beneficiários do Bolsa Família, que será substituído pelo novo programa. O Auxílio Brasil será pago independentemente da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, já que o orçamento para o Bolsa Família já existia. A PEC, porém, é fundamental para que o governo consiga fazer o pagamento dos R$ 400 prometidos aos beneficiários do Auxílio Brasil até o fim de 2022.

Uma possível prorrogação do Auxílio Emergencial foi descartada pelo governo federal, porém, governistas apontam como uma alternativa caso a PEC dos Precatórios não seja aprovado no Congresso Nacional. A votação está marcada para acontecer na próxima quarta-feira.

+ Pacheco diz que preocupação é efetivar auxílio, mas sem provocar calote

Segundo o governo, os beneficiários receberão um tíquete mínimo de R$ 400, a partir de dezembro, e para quem não receber o valor total em novembro, o complemento virá posteriormente, provavelmente também em dezembro, informou o ministro da Cidadania, João Roma.

