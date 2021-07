Auxílio Emergencial 2021: Governo antecipa o pagamento da 4ª parcela

Ads

O Governo Federal anunciou, via Diário Oficial da União, uma nova alteração no calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. A alteração foi publicada na manhã desta quinta-feira (15) e se refere ao pagamento da quarta parcela do Auxílio para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família.

De acordo com a nova portaria, o crédito em conta, que anteriormente estaria disponível a partir do dia 23 de julho, será pago ainda nesta semana, a partir de sábado, dia 17 de julho (para os nascidos em janeiro).

Confira abaixo o novo calendário disponibilizado pela Portaria MC Nº 645:

Crédito em poupança social digital

Nascidos em JANEIRO: 17/07

Nascidos em FEVEREIRO: 18/07

Nascidos em MARÇO: 20/07

Nascidos em ABRIL: 21/07

Nascidos em MAIO: 22/07

Nascidos em JUNHO: 23/07

Nascidos em JULHO: 24/07

Nascidos em AGOSTO: 25/07

Nascidos em SETEMBRO: 27/07

Nascidos em OUTUBRO: 28/07

Nascidos em NOVEMBRO: 29/07

Nascidos em DEZEMBRO: 30/07

Saque em dinheiro

Nascidos em JANEIRO: 02/08

Nascidos em FEVEREIRO: 03/08

Nascidos em MARÇO: 04/08

Nascidos em ABRIL: 05/08

Nascidos em MAIO: 09/08

Nascidos em JUNHO: 10/08

Nascidos em JULHO: 11/08

Nascidos em AGOSTO: 12/08

Nascidos em SETEMBRO: 13/08

Nascidos em OUTUBRO: 16/08

Nascidos em NOVEMBRO: 17/08

Nascidos em DEZEMBRO: 18/08

