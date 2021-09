Ads

Auxílio emergencial: 6ª e 7ª parcelas estão próximas; veja o calendário

Os beneficiários do Auxílio Emergencial começam a receber novos depósitos digitais na semana que vem. É o início do Ciclo 6, que corresponde a 6ª Parcela.

© Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os beneficiários do Auxílio Emergencial começam a receber novos depósitos digitais na semana que vem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O primeiro pagamento da 6ª parcela do Auxílio Emergencial será feito dia 21, para os beneficiários do programa nascidos em janeiro.

Ocorre que alguns inscritos no Bolsa Família também podem receber depósitos com valores do Auxílio Emergencial (para os forem mais vantajosos). Estes beneficiários do programa assistencial familiar recebem antes que os contemplados com o Auxílio Emergencial propriamente dito. Para eles, a 6ª parcela entra na conta dia 17 de setembro.

Um mês mais tarde, no dia 20 de outubro, a Caixa começa a pagar a 7ª parcela do Auxílio Emergencial, conjunto de depósitos que definem o Ciclo 7.

Até onde se sabe, o programa se encerra ao final do Ciclo 7, dia 31 de outubro (veja calendário).

Veja abaixo o calendário de crédito do auxílio das 6ª e 7ª parcelas:

© Fornecido por IstoÉ Dinheiro

Saque

O saque do 6º ciclo inicia no dia 4 de outubro, já o 7º ciclo começa no dia 1º de novembro.

Confira abaixo o calendário de saques das 6ª e 7ª parcelas:

© Fornecido por IstoÉ Dinheiro

Auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Para o grupo de beneficiários do auxílio emergencial que recebem pelo Bolsa Família a sexta parcela começa no dia 17 de setembro. A sétima parcela inicia no dia 18 de outubro.

Veja abaixo o calendário do auxílio para o Bolsa Família:

© Fornecido por IstoÉ Dinheiro

