22:00:44

A Caixa Econômica Federal libera mais cinco rodadas de saque da 4ª parcela do auxílio emergencial na semana que vem.

Na segunda-feira (9), terão direito de sacar os valores os beneficiários nascidos em maio.

Na terça-feira (10), serão liberados os valores para quem nasceu em junho e assim sucessivamente até chegar na sexta-feira (13), com a liberação dos valores para os nascidos em setembro.

Em caso de dúvidas, o beneficiário pode consultar a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, além do site.

O valor do benefício varia de acordo com a composição da família. Se tiver apenas um membro, o benefício é de RS$ 150 por mês; com mais de uma pessoa, a família recebe RS$ 250. Já no caso de uma família chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa maior de idade, o valor é de RS$ 375.

O governo federal anunciou no início deste mês a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 por mais três meses: agosto, setembro e outubro. Cerca de 40 milhões de brasileiros devem ser contemplados.

