Auxílio Emergencial: calendário da 4ª parcela e a sua antecipação

1 .Após três ciclos concluídos de depósito em conta poupança social digital, este mês de julho a Caixa Econômica Federal libera a quarta parcela do programa emergencial que tem apoiado mais de 40 milhões de pessoas diretamente afetadas pela pandemia da Covid-19.

Diante dos avanços dos pagamentos, a Caixa Econômica deve liberar nos próximos dias a confirmação e o novo calendário da quarta parcela do auxílio emergencial, que assim como foi feito nos três ciclos anteriores deverá ser antecipado aos beneficiários.

Aplicativo auxílio emergencial do Governo Federal. / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Antecipação da 4ª parcela

3. O discurso sobre a antecipação da quarta parcela veio pelo próprio presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que afirmou que ocorreu assim como nas parcelas anteriores, a quarta parcela tem tudo para ser antecipada, e que nos próximos dias deverá ser confirmada bem como ter o novo calendário liberado.

Durante a declaração, Guimarães enfatizou que a antecipação da quarta parcela deve ser um processo natural, assim como ocorreu nas últimas três parcelas do programa em 2021. Para Guimarães a antecipação também contribui para a redução das filas nas agências e lotéricas, evitando a aglomeração de pessoas e o contágio da Covid-19.

O calendário de pagamentos em conta poupança digital está previsto inicialmente para começar no dia 23 de julho para nascidos em janeiro e finalizado apenas no dia 22 de agosto quando os nascidos de dezembro recebem.

A expectativa agora é que, caso a Caixa confirme a antecipação da quarta parcela, todos os pagamentos para beneficiários nascidos de janeiro a dezembro recebam ainda neste mês de julho.

Calendário de pagamentos

6.Até a Caixa confirmar a antecipação da quarta parcela, bem como liberar o novo calendário, as datas oficiais para recebimento do benefício são as seguintes:

Calendário de pagamentos em conta poupança social digital

Nascidos em 4ª parcela Janeiro 23 de julho Fevereiro 25 de julho Março 28 de julho Abril 1 de agosto Maio 3 de agosto Junho 5 de agosto Julho 8 de agosto Agosto 11 de agosto Setembro 15 de agosto Outubro 18 de agosto Novembro 20 de agosto Dezembro 22 de agosto

Calendário de saques e transferência

Nascidos em 4ª parcela Janeiro 13 de agosto Fevereiro 17 de agosto Março 19 de agosto Abril 23 de agosto Maio 25 de agosto Junho 27 de agosto Julho 30 de agosto Agosto 1º de setembro Setembro 3 de setembro Outubro 6 de setembro Novembro 8 de setembro Dezembro 10 de setembro

7. Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Vale lembrar ainda que os inscritos do Bolsa Família não terão o calendário antecipado, tendo em vista que o pagamento do auxílio emergencial para este grupo ocorre justamente no cronograma tradicional do programa social, ou seja, nos últimos dez dias úteis do mês.

Prorrogação do auxílio emergencial

8.Além da antecipação da quarta parcela, uma novidade referente ao auxílio emergencial está na confirmação da prorrogação do benefício. Segundo declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, o programa social que foi previsto inicialmente em quatro parcelas para 2021, poderá contar agora com mais três parcelas, sendo liberado até outubro.

A nova prorrogação está vinculada ao processo de vacinação. Segundo Guedes, a previsão é que toda população adulta esteja vacinada com ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 até outubro, onde o governo quer garantir a assistência a população até está data.

