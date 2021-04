Auxílio Emergencial, calendário de pagamentos da semana

R$ 150 – Para pessoas que moram sozinhas

R$ 250 – Para famílias com dois ou mais membros

R$ 375 – Para famílias onde as mães são as provedoras do lar

No mais, serão quatro parcelas pagas pelo governo federal este ano, onde os beneficiários precisam ficar atentos para seguirem todas às regras, pois este ano o governo realizará um pente-fino antes do pagamento de cada parcela, o que ainda pode excluir muitos beneficiários que estejam recebendo de forma irregular

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Consulta de aprovados

A lista de aprovados do auxílio emergencial referentes a inscritos via aplicativo, site e CadÚnico está disponível desde o dia 2 de abril, no entanto, o prazo de contestação, caso o auxílio tenha sido negado se encerra nesta segunda-feira.

Para inscritos do Bolsa Família, a consulta de aprovados estará disponível na próxima quarta-feira (14). Veja como consultar:

Acesse o Portal de Consultas

Nome completo

Nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida)

Data de nascimento

Clique em não sou robô e enviar

Ao consultar a Dataprev e receber a informação que seu cadastro está “Em processamento”, é porque o seu requerimento ficou retido pelo Ministério da Cidadania para cruzamento de dados adicionais.

Para estes casos, a Dataprev informa que os cadastros serão reprocessados com informações mais recentes dos bancos de dados, como a perda de emprego e renda em meio à pandemia, por exemplo. Sendo assim, você receberá uma mensagem na tela que dirá “Estamos processando seus dados para analisar sua elegibilidade para o Auxílio Emergencial 2021. Você poderá verificar os critérios aqui.”

Mas, existe a possibilidade de quando você recebe a mensagem que o seu benefício não foi aprovado, de fazer uma contestação. Ao decidir contestar a decisão, você deverá clicar na opção “Contestar análise” e atualizar os dados que foram exigidos. A atualização das informações passará novamente por análise e pode levar alguns dias até sair o resultado.

Calendário de pagamentos da semana

O calendário de pagamentos dessa semana é referente a primeira parcela do auxílio emergencial, aproveite também e consulte a data de saque em dinheiro e transferência bancária para os grupos que recebem essa semana em conta poupança digital

Nascidos em março

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 11 de abril (domingo).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 10 de maio (segunda-feira).

Nascidos em abril

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 13 de abril (terça-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 12 de maio (quarta-feira).

Nascidos em maio

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 15 de abril (quinta-feira).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 14 de maio (sexta-feira).

Nascidos em junho

Recebimento em conta poupança digital: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 18 de abril (domingo).

Saque e transferência: inscritos via aplicativo, site e CadÚnico podem sacar e transferir a 1.ª parcela dia 18 de maio (terça-feira).

Bolsa Família

Nessa semana também começam os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, no entanto, apenas um grupo recebe essa semana.

NIS final 1

Inscritos do Bolsa Família com Número de Identificação Social – NIS terminado em 1, recebem a 1.ª parcela do Auxílio Emergencial dia 16 de abril (sexta-feira).

