Auxílio emergencial começa a ser pago em abril; veja quem recebe

14:41:27

A primeira parcela do novo auxílio emergencial começa a ser paga em abril. O pagamento deverá se estender até o fim de agosto, para saques residuais. O governo deve publicar ainda nesta terça-feira, 16, um MP (Medida Provisória) com detalhes sobre o benefício.

© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Saque do auxílio emergencial

Os primeiros a receberem o novo auxílio emergencial, a partir de 16 de abril, serão os trabalhadores inscritos no CadÚnico, do Ministério da Cidadania, seguidos pelos informais que se cadastraram no aplicativo CaixaTEM e, por último, as famílias do Bolsa Família. As informações são do jornal Extra.

A Caixa Econômica Federal vai divulgar o calendário com as datas do crédito do dinheiro assim que a MP for publicada no Diário Oficial da União.

O auxílio emergencial terá o valor mensal de R$ 250 pagos por quatro meses para um membro da família considerada em situação vulnerável. Para mulheres com filhos (famílias monoparentais) o valor será de R$ 375 e pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

