Auxílio emergencial: como sacar o dinheiro do Caixa Tem?

11:06:55

A liberação do auxílio emergencial para saques e transferências, continua sendo feita de acordo com o calendário da Caixa Econômica Federal.

Nesta sexta-feira, 2, por exemplo, podem ter acesso ao dinheiro em espécie referente à terceira parcela que foi creditada na poupança social digital. Este calendário também foi antecipado, visto que inicialmente a liberação estava prevista para ocorrer apenas no dia 15 de julho.

Desta forma, os recursos podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país, mas por se tratar de uma conta digital, muitos beneficiários ainda têm dúvidas sobre o saque do recurso.

Então, fique conosco, pois, neste artigo vamos te contar como sacar o dinheiro através do Caixa Tem e quais as outras opções você tem para movimentar o seu auxílio. Acompanhe!

Conta digital

A Poupança Social Digital não possui tarifas para sua manutenção e tem limite mensal de movimentação de R$ 5 mil.

Então, ao utilizar a plataforma, o cidadão não precisa se deslocar até as agências da Caixa Econômica e assim, evita aglomerações e riscos de infecção pela covid-19.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Através do aplicativo Caixa Tem é possível movimentar o recurso e aproveitar várias funcionalidades que auxiliam o trabalhador no seu dia a dia, como fazer o compras presenciais e virtuais, além do pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Como realizar o saque?

Mas se você precisa do dinheiro em espécie e quer saber como realizar o saque, saiba que é bastante simples. Para isso, acesse o aplicativo Caixa Tem e selecione a opção “saque sem cartão”.

Depois, você precisará gerar um código de saque, assim, o sistema solicitará que o beneficiário informe sua senha para visualizar o código de saque na tela do celular.

Vale ressaltar que esse código possui validade de uma hora, então, vá até uma das unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui e informe o código para sacar o dinheiro. Isso também pode ser feito através das agências bancárias.

Outras opções

Também continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital através de outras funcionalidades. Abaixo veja quais são as principais:

Saldo: o saldo da Poupança Social Digital aparece assim que o usuário faz o login no Caixa Tem, que pode escolher deixar oculto através da opção “Mostrar saldo”;

Pagamentos: basta acessar o aplicativo e escolher a opção “pagar suas contas” e digitar o código de barras ou escanear o número do documento com a câmera do celular. Após isso, confirme as informações e finalize com a sua senha;

Transferências: clique em “transferir dinheiro” e escolha as opções de digitar agência e conta ou a partir da leitura de um QR Code. Coloque as informações solicitadas e confirme a transferência;

Cartão de débito virtual: é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. Para isso, é preciso gerar o cartão no aplicativo através do ícone “Cartão de Débito Virtual”.

Será mostrado o nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança que vale para uma compra ou por alguns minutos. Quando for realizar uma nova compra deve ser gerado outro código. Isso garante a segurança nas transações;

Pagamento nas maquininhas: o Caixa Tem também oferece a opção “Pague na maquininha”, que é uma forma de pagamento digital e pode ser realizada nos estabelecimentos físicos que são habilitados.

Assim, é feita a leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e, para isso, basta escanear através da câmara do seu aparelho celular.

Pagamento na lotérica: as contas também podem ser pagas em lotérica, basta informar o código do Caixa Tem que foi gerado para o atendente.

Por Samara Arruda

