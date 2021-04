Auxílio Emergencial consulte quem recebe essa semana

Rede Gazeta News Guarulhos

10:46:14

A Caixa Econômica Federal realiza nessa semana, diversos novos pagamentos relativos à primeira parcela do auxílio emergencial 2021, nessa semana os inscritos via aplicativo, site e CadÚnico (que não recebem o Bolsa Família), bem como os inscritos do Bolsa Família passam a receber.

A semana se inicia com a Caixa Econômica Federal realizando novos pagamentos aos brasileiros beneficiários do auxílio emergencial, essa semana 7 grupos vão receber a primeira parcela do benefício que pode variar entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375.

Vale lembrar que os pagamentos relativos aos inscritos do Bolsa Família já estão a todo vapor e inclusive nessa segunda-feira (19) os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 2 recebem a primeira parcela do benefício.

Pagamentos da semana

Segunda-feira – 19 de abril

Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 2 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Terça-feira – 20 de abril

Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Julho recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 3 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Quarta-feira – 22 de abril

Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Agosto recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 4 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Quinta-feira – 23 de abril

Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 5 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Domingo – 25 de abril

Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Setembro recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Calendário das quatro parcelas

Calendário de depósito em conta poupança social digital

Nascidos em 1ª parcela 2ª parcela 3º parcela 4º parcela Janeiro 6 de abril 16 de maio 20 de junho 23 de julho Fevereiro 9 de abril 19 de maio 23 de junho 25 de julho Março 11 de abril 23 de maio 25 de junho 28 de julho Abril 13 de abril 26 de maio 27 de junho 1º de agosto Maio 15 de abril 28 de maio 30 de junho 3 de agosto Junho 18 de abril 30 de maio 4 de julho 5 de agosto Julho 20 de abril 2 de junho 6 de julho 8 de agosto Agosto 22 de abril 6 de junho 9 de julho 11 de agosto Setembro 25 de abril 9 de junho 11 de julho 15 de agosto Outubro 27 de abril 11 de junho 14 de julho 18 de agosto Novembro 29 de abril 13 de junho 18 de julho 20 de agosto Dezembro 30 de abril 16 de junho 21 de julho 22 de agost

Calendário de saques e transferência

Nascidos em 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela Janeiro 30 de abril 8 de junho 13 de julho 13 de agosto Fevereiro 03 de maio 10 de junho 15 de julho 17 de agosto Março 04 de maio 15 de junho 16 de julho 19 de agosto Abril 05 de maio 17 de junho 20 de julho 23 de agosto Maio 06 de maio 18 de junho 22 de julho 25 de agosto Junho 07 de maio 22 de junho 27 de julho 27 de agosto Julho 10 de maio 24 de junho 29 de julho 30 de agosto Agosto 11 de maio 29 de junho 30 de julho 1º de setembro Setembro 12 de maio 1º de julho 4 de agosto 3 de setembro Outubro 13 de maio 2 de julho 6 de agosto 6 de setembro Novembro 14 de maio 5 de julho 10 de agosto 8 de setembro Dezembro 17 de maio 8 de julho 12 de agosto 10 de setembro

Calendário Bolsa Família

Inscritos NIS 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela NIS de final 1 16 de abril 18 de maio 17 de junho 19 de julho NIS de final 2 19 de abril 19 de maio 18 de junho 20 de julho NIS de final 3 20 de abril 20 de maio 21 de junho 21 de julho NIS de final 4 22 de abril 21 de maio 22 de junho 22 de julho NIS de final 5 23 de abril 24 de maio 23 de junho 23 de julho NIS de final 6 26 de abril 25 de maio 24 de junho 26 de julho NIS de final 7 27 de abril 26 de maio 25 de junho 27 de julho NIS de final 8 28 de abril 27 de maio 28 de junho 28 de julho NIS de final 9 29 de abril 28 de maio 29 de junho 29 de julho NIS de final 0 30 de abril 31 de maio 30 de junho 30 de julho jornalcontabil

Compartilhe isso: Twitter

Facebook