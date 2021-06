Auxílio Emergencial é prorrogado e tem parcelas antecipadas

19:19:14

Foi anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a prorrogação do auxílio emergencial 2021. O benefício liberado este ano em quatro parcelas inicias com valores entre R$ 150 a R$ 375, agora deve contar com mais três parcelas.

Segundo declaração do ministro, a ideia inicial é liberar duas novas parcelas, contudo uma terceira parcela pode chegar a ser disponibilizada a depender do ritmo da vacinação contra a Covid-19 no país. Se a vacinação estiver bem avançada até setembro, o auxílio terá mais duas parcelas, do contrário, serão mais três parcelas.

Além das falas do ministro Guedes, o presidente da república, Jair Bolsonaro, confirmou a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois ou três meses. A declaração do presidente vem para reafirmar a viabilidade da extensão do auxílio emergencial, visto que o ministro da economia, Paulo Guedes, já havia sinalizado a prorrogação do benefício, porém, sem mais detalhes.

“Na situação de emergência que vivemos no tocante ao auxílio emergencial, você pode gastar um pouco mais sem se enquadrar no teto. Estamos no segundo mês de prorrogação do auxílio emergencial, teremos mais duas ou três parcelas de auxilio emergencial de média de R$ 250”, declarou o presidente.

Tanto para Bolsonaro quanto para Guedes a prorrogação dependerá exclusivamente do ritmo de vacinação no país. Se a vacinação estiver bem avançada até setembro, o auxílio terá mais duas parcelas, do contrário, serão mais três parcelas.

Antecipação do auxílio emergencial

O governo federal junto a Caixa Econômica Federal, realizaram a antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico. Vale lembrar que os inscritos do Bolsa Família não terão o calendário antecipado.

Com a antecipação da terceira parcela tanto para depósito em conta poupança social digital, bem como para saque, a Caixa informou que a quarta parcela também deve ser antecipada, mas que confirmará a antecipação somente nas próximas semanas.

“É muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas. Mantendo a otimização que nós tivemos… Nós temos uma questão muito importante de acelerar o pagamento e manter a minimização de filas e aglomerações. Podemos, sem dúvida nenhuma, neste quarto ciclo, ter também uma antecipação”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães em coletiva.

Calendário antecipado a 3ª parcela

Calendário da terceira parcela em poupança social digital

Nascidos em Novo calendário Janeiro 18 de junho Fevereiro 19 de junho Março 20 de junho Abril 22 de junho Maio 23 de junho Junho 24 de junho Julho 25 de junho Agosto 26 de junho Setembro 27 de junho Outubro 29 de junho Novembro 30 de junho Dezembro 30 de junho

Calendário de saques e transferência da terceira parcela

Nascidos em Novo calendário Janeiro 1 de julho Fevereiro 2 de julho Março 5 de julho Abril 6 de julho Maio 8 de julho Junho 9 de julho Julho 12 de julho Agosto 13 de julho Setembro 14 de julho Outubro 15 de julho Novembro 16 de julho Dezembro 19 de julho

Calendário da terceira parcela do Bolsa Família

Inscritos NIS 3ª parcela NIS final 1 17 de junho NIS final 2 18 de junho NIS final 3 21 de junho NIS final 4 22 de junho NIS final 5 23 de junho NIS final 6 24 de junho NIS final 7 25 de junho NIS final 8 28 de junho NIS final 9 29 de junho NIS final 0 30 de junho

