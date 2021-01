Auxílio emergencial poderá voltar por causa da 2ª onda da doença

A aglomeração que aconteceu durante o Natal e Réveillon poderá aumentar os casos de covid-19 agora em janeiro, criando uma segunda onda. Este será o principal motivo para o retorno do auxílio emergencial em 2021. Embora, o Ministério da Economia ainda não tenha se posicionado, mesmo diante da alta de casos e mortes no país inteiro.

O Brasil contabiliza 8,5 milhões de casos e 210 mil mortes por Covid-19, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. A média diária chega perto de 1.000 e segundo especialistas da saúde, esse número é resultado das festas de Natal e Réveillon.

As pessoas parecem não querer entender que o momento é critico. O bioinformata Marcel Ribeiro-Dantas, pesquisador do Institut Curie, na França, explicou que estamos passando por um período preocupante, mas que muitas pessoas não estão percebendo. Dantas também afirma que as próximas semanas serão ainda piores.

Os efeitos de aglomerações nas festas de final de ano serão percebidas ainda em janeiro. Vendo o aumento de casos, os parlamentares começaram a pressionar o governo para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial.

Alguns integrantes da equipe econômica afirmam que o governo está estudando a possibilidade de dar alguma ajuda financeira aos trabalhadores informais.

O que está sendo notado é que o país está vivendo uma segunda onda da covid-19 e, que tão cedo não acabará.

Segundo o Ministério da Economia, a dívida pública atingiu 90% do PIB e o déficit fiscal bateu a marca recorde de R$ 832 bilhões. Por esse motivo, há uma grande preocupação em manter o teto de gastos este ano. É o argumento que o governo está usando para não prorrogar o auxílio emergencial.

Natal e Réveillon e a 2ª onda da Covid-19 no Brasil

No final do ano de 2020, ninguém quis perder as festas de Natal e Réveillon, acontecendo diversas aglomerações entre amigos e familiares para comemorar as datas.

Nestas festas foi observado o não uso de máscara de proteção e nem o respeito ao distanciamento social. Já estamos sentindo os efeitos das aglomerações que aconteceram no final de 2020.