Auxílio Emergencial prorrogação será por 2 meses ou até dezembro

O auxílio emergencial 2021 foi concebido em quatro parcelas, contudo, o mesmo deve ser prorrogado por mais algum período, conforme declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o benefício pode ser prorrogado por mais dois meses, a possibilidade existe enquanto o governo desenvolve um novo programa social que substituirá o auxílio emergencial.

Contudo, também temos informações de que o auxílio emergencial pode ser prorrogado até dezembro com parcelas de R$ 500, afinal de contas, o que esperar da nova prorrogação do auxílio para este ano? Se é isso que você quer descobrir continue acompanhando!

Aplicativo auxílio emergencial do Governo Federal. / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prorrogação do auxílio emergencial

Quando falamos da prorrogação do atual auxílio emergencial é necessário separar dois pontos, o programa atual, da possibilidade de o benefício ser pago com um novo valor até dezembro.

Isso porque o auxílio emergencial até dezembro com valor de R$ 500 ainda é um Projeto de Lei que está em trâmite no Congresso Nacional e tem grandes chances de não sair, primeiramente pelo atual cenário, como pela estratégia do governo que quer o pagamento do programa emergencial somente até a liberação do substituto do Bolsa Família.

Com relação à prorrogação que vem sendo discutida pelo governo é referente ao mesmo formato já adotado, com parcelas entre R$ 150 e R$ 375 dependendo da composição familiar e para um grupo reduzido de cerca de 40 milhões de beneficiários.

O que esperar da nova prorrogação

Conforme declaração do Ministro da Economia, Paulo Guedes na última quinta-feira (27) a prorrogação do auxílio emergencial dependerá de dois fatores, o ritmo de vacinação bem como a evolução da pandemia.

“O auxílio emergencial é uma arma que temos e que pode, sim, ser renovada. Se as mortes continuarem e as vacinas não chegarem, teremos que renovar. Não é o nosso cenário hoje, mas é uma ferramenta que pode sim ser renovada”, disse, Guedes.

Ainda, segundo reportagem do Globo, o auxílio emergencial pode ser prorrogado por mais quatro meses, pois o novo bolsa família deve ficar para o lançamento no final do ano.

Conforme apurado pelo Estado de S. Paulo, o governo já se movimenta e prepara uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para prorrogar o auxílio emergencial por mais alguns meses.

Prorrogar o auxílio emergencial também é uma maneira de focar os estudos do governo no substituto do Bolsa Família, tendo em vista que, caso o governo não consiga liberar o novo programa este ano o mesmo será engavetado, pois, como 2022 será um ano eleitoral, a própria legislação veta a adoção desse tipo de medida em ano de eleições.

