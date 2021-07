Auxílio Emergencial: Próximas parcelas podem subir para R$ 600?

Sendo assim, o governo prevê uma prorrogação inicial em três parcelas que inclusive poderá contar com mais uma prorrogação caso a pandemia não esteja bem controlada.

Guedes pontuou ainda que a nova prorrogação deve seguir o mesmo padrão que vem sendo pago aos beneficiários, ou seja, com valores de R$ 150 para quem vive sozinho, R$ 375 para mães chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários.

Reajuste de R$ 600

Com a confirmação de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, alguns parlamentares se movem para pedir que as próximas parcelas do beneficio possam subir para R$ 600, afim de garantir uma estabilidade maior aos mais afetados pela pandemia.

O tema é debatido pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) que classificou a prorrogação do auxílio emergencial como extremamente positiva e necessário. Fonte é autor ainda do Projeto de Lei 2550/20 que prevê o pagamento de R$ 600 até o fim da pandemia do novo coronavírus.

Calendário de pagamentos

Enquanto o governo não oficializa o pagamento das parcelas de prorrogação, o governo segue a todo vapor liberando o saque em espécie de terceira parcela do auxílio emergencial, bem como em breve a liberação da quarta parcela do benefício.

Confira as próximas datas de pagamento já confirmadas

Calendário de pagamentos em conta poupança social digital

Nascidos em 4ª parcela Janeiro 23 de julho Fevereiro 25 de julho Março 28 de julho Abril 1 de agosto Maio 3 de agosto Junho 5 de agosto Julho 8 de agosto Agosto 11 de agosto Setembro 15 de agosto Outubro 18 de agosto Novembro 20 de agosto Dezembro 22 de agosto

Calendário de saques e transferência

Nascidos em 3ª parcela 4ª parcela Janeiro 1 de julho 13 de agosto Fevereiro 2 de julho 17 de agosto Março 5 de julho 19 de agosto Abril 6 de julho 23 de agosto Maio 8 de julho 25 de agosto Junho 9 de julho 27 de agosto Julho 12 de julho 30 de agosto Agosto 13 de julho 1º de setembro Setembro 14 de julho 3 de setembro Outubro 15 de julho 6 de setembro Novembro 16 de julho 8 de setembro Dezembro 19 de julho 10 de setembro

Calendário do Bolsa Família