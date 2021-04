Auxílio Emergencial, trocar de celular pode impedir acesso ao Caixa Tem

20:31:23

Os trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial, mas que trocaram ou que vão trocar de número de celular ou ainda do próprio aparelho precisam redobrar a atenção para não ter o Caixa Tem bloqueado na hora de resgatar o benefício.

O motivo para isso é que a conta digital do Caixa Tem, por onde o dinheiro do auxílio pode ser acessado, está ligado ao número do celular e aparelho em que foi realizado o primeiro acesso ao aplicativo.

Para que seja possível combater fraudes, a Caixa Econômica Federal informou que permite apenas o cadastro de uma conta (um número de CPF) por número de celular e a utilização de até duas contas em um único dispositivo celular.

Diversos trabalhadores estão sendo atingidos por esse problema, principalmente os beneficiários que utilizam diversos chips e linhas pré-pagas, com isso, tornam seus CPFs vinculados a diversos números de telefone.

Em entrevista transmitida ao vivo pela internet, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que 95% do público que compareceram às agências do banco nesta semana apresentou queixas relacionadas ao bloqueio do Caixa Tem devido a trocas de linhas ou aparelhos telefônicos.

“Talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios: nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF porque, no ano passado, identificamos isso como a principal fragilidade quanto a potenciais fraudes”, disse Guimarães. ​

Meu acesso foi bloqueado e agora?

Caso o trabalhador tenha tido o acesso bloqueado ou ainda tiver que mudar o número de telefone no Caixa Tem, o procedimento deverá ser realizado por meio das agências da Caixa Econômica Federal, garantindo assim mais segurança para sua conta além de evitar possíveis bloqueias por tentativa de fraude.

Vale lembrar que em casos de alteração de e-mail vinculado a conta o trabalhador também deverá comparecer a uma agência da Caixa. O funcionamento da Caixa Econômica Federal para tal situação está acontecendo das 8h às 13h, em caso de dúvidas não deixem de entrar em contato com a Central de Atendimento 111.

Por fim, ao comparecer nas agências não esqueça de ter em mãos um documento original como foto e o seu CPF.