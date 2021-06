Auxílio Emergencial vai ser prorrogado até dezembro?

Guedes se posiciona

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nesta segunda-feira (31) na nova prorrogação do auxílio emergencial. Conforme declaração do ministro, o fator determinante para a renovação do programa está diretamente ligada ao avanço da vacinação.

Na última semana, o ministro já havia dito que o governo vem se preparando para uma possível prorrogação do auxílio, frente ao agravamento da pandemia no país, onde, será necessário que o programa de imunização não atinja níveis suficientes para a maior parte da população para que o mesmo seja prorrogado.

Prorrogação do auxílio emergencial

O pagamento do auxílio emergencial tem o prazo estipulado para encerrar no final de julho, quando o governo termina de pagar a quarta e última parcela do benefício este ano. Caso a medida seja prorrogada, o benefício pode ser pago até novembro.

Segundo apurado pelo O Globo, o governo federal estuda prorrogar o auxílio emergencial por mais quatro meses, para que o governo também tenha tempo suficiente de reestruturar o novo Bolsa Família ainda este ano.

Já o Estado de S. Paulo, divulgou ainda que o governo já está elaborando uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de renovar o benefício que este ano tem parcelas pagas com valor médio de R$ 250.