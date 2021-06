Auxílio emergencial: veja quando sacar sua 3ª parcela

Ads

10:23:00

A Caixa Econômica Federal concluiu nesta terça-feira, 30, os pagamentos do auxílio emergencial.

[trustindex data-widget-id=”94ae148300700534885c5fde07″]

No entanto, os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família somente poderão sacar ou transferir o dinheiro na segunda etapa do calendário de pagamentos, que começa no dia 1º de julho.

Isso acontece porque o calendário foi dividido, a fim de evitar a aglomeração nas agências e lotéricas. Mas lembre-se que assim como os pagamentos, a liberação do dinheiro em espécie também acontece conforme o mês de aniversário do trabalhador.

Diante disso, elaboramos este artigo para te contar quando será possível sacar o recurso e como você poderá utilizá-lo. Acompanhe!

Saque do auxílio

O calendário de saques também foi antecipado, diante disso, os primeiros a terem o saque liberado são os nascidos em janeiro que podem fazer seus saques e transferências a partir de amanhã, dia 1º de julho.

Fonte: Google

Antes, isso seria possível apenas no dia 13. Seguindo o calendário, nesta semana, também poderão sacar os beneficiários nascidos em fevereiro.

ADS

Para este grupo, a liberação será feita no dia 2. Agora, veja como ficam as próximas liberações para os demais cidadãos:

Nascidos em março: saque liberado dia 5 de julho;

Nascidos em abril: saque liberado no dia 6 de julho;

Nascidos em maio: saque liberado no dia 8 de julho;

Nascidos em junho: saque liberado no dia 9 de julho;

Nascidos em julho: saque liberado no dia 12 de julho;

Nascidos em agosto: saque liberado no dia 13 de julho;

Nascidos em setembro: saque liberado no dia 14 de julho;

Nascidos em outubro: saque liberado no dia 15 de julho;

Nascidos em novembro: saque liberado no dia 16 de julho;

Nascidos em dezembro: saque liberado no dia 19 de julho.

Saque antes do prazo

Para aqueles beneficiários que não querem esperar a liberação da sua terceira parcela, saiba que existe uma alternativa para utilizar o auxílio emergencial.

Isso pode ser feito através de uma transferência para outra conta, basta emitir um boleto como se estivesse sendo feito um pagamento online. Atualmente, isso é possível através dos aplicativos disponibilizados pelas instituições financeiras, como os bancos e fintechs.

Desta forma, faça a emissão de um boleto de cobrança com o valor desejado e, depois, faça o pagamento utilizando o Caixa Tem como de costume.

Através disso, os beneficiários podem ter acesso ao valor total do seu benefício, que varia conforme a composição familiar, ou seja, pode ser de R$ 375 para mães solteiras; R$ 250 para famílias e R$ 150 para quem mora sozinho.

Outra opção é utilizar o cartão de débito para o pagamento do boleto ou ainda o QR Code. Para isso, é necessário buscar pela opção “depositar dinheiro com cartão”. Vale ressaltar que essas operações são legais e autorizadas pelo Banco Central.

Bolsa Família

O segundo calendário de saques e transferências, não se aplica àqueles que recebem o Bolsa Família. Neste caso, os beneficiários têm acesso ao dinheiro na mesma data do depósito, visto que o auxílio é pago no lugar do benefício social.

Então, se você ainda não fez o saque do dinheiro, saiba que ele está disponível. Basta acessar o Caixa Tem, onde você pode verificar a quantia e movimentar o recurso por meio de pagamentos ou transferências.

Além disso, você pode ainda fazer o saque nas loterias utilizando o cartão do Bolsa Família, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

Por Samara Arruda

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado