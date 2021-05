Auxilio: retiradas em dinheiro do Ciclo 1 acabam hoje (17); saques da segunda parcela começam dia 31

Rede Gazeta News Guarulhos

A última data de saques do primeiro ciclo do auxílio emergencial será nesta segunda-feira (17). Os beneficiários nascidos em dezembro poderão sacar ou transferir os recursos da 1ª parcela que foram creditados na Poupança Social Digital.

As retiradas do segundo ciclo iniciam no dia 31 de maio, para os nascidos em janeiro. O calendário da Caixa para a nova rodada de saques encerra no dia 17 de junho.

Veja o novo calendário de saques abaixo:

Pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial

Neste domingo (16), a Caixa iniciou os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Os beneficiários nascidos em janeiro foram os primeiros a receber os recursos em suas contas digitais.

Confira abaixo as datas do segundo lote:

