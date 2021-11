Avanço da vacinação ajuda na retomada de empregos, projeta economista Alexandre Schwartsman

Ads

Por Redação

Durante palestra, economista analisou as perspectivas e desafios do cenário econômico internacional e brasileiro

O economista e consultor Alexandre Schwartsman participou do primeiro dia de atividades do SYNERGY Brasil 2021, conferência global da Thomson Reuters que discute as melhores práticas de gestão e o futuro para o mercado corporativo. Durante palestra online, Schwartsman apontou dados que indicavam o crescimento da campanha da vacinação contra a Covid-19 no país e tencionou a retomada de empregos perdidos ao longo da pandemia.

Para ele, o restabelecimento de empregos está atrelado ao desempenho do setor de serviços que, no período pré-pandemia, representava 55% da ocupação total no país e foi o que mais sofreu com a necessidade de adoção das medidas de distanciamento social. Esse cenário levou ao fechamento de estabelecimentos comerciais, conforme os números de casos e mortes aumentavam pelo país.

“A recuperação do setor de serviços não é só um problema de renda, é uma questão sanitária, e nesse aspecto avançamos bem com a vacinação“, afirmou Schwartsman. O economista projetou que, o fim das medidas de isolamento e a retomada das aulas presenciais impulsionam a volta dos pais para o mercado, principalmente para os trabalhos informais e autoempregos, o que contribui para o crescimento econômico ainda este ano.