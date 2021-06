Balada no centro é lacrada após fiscalização da Prefeitura

12:58:33

Uma balada situada na rua Siqueira Campos, região central da cidade, foi lacrada na noite desta sexta-feira (11) pela fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos. O local, que vem sendo constantemente denunciado pela população, já havia sido autuado no último dia 29 de maio por aglomeração e por funcionar fora do horário permitido e, como reincidiu nas atividades não permitidas, a fiscalização retornou ao local e encerrou as atividades.

Bruno Gersosimo, titular da SDU, reforça a importância da participação popular. “Recebemos semanalmente muitas denúncias de locais em que as pessoas não respeitam as determinações, principalmente de não aglomeração. Quando o espaço é reincidente, não nos resta alternativa a não ser lacrar o espaço, para que ele deixe de oferecer risco de contágio à população”, disse.

Denúncias

É possível realizar denúncias sobre espaços que não cumprem as determinações de segurança pelos números 153 ou 2453-6700 / 6701 / 6705. Ao receber as denúncias, a equipe de fiscalização as inclui na programação. Locais com maior número de reclamações são priorizados.

