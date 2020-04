//Banco Mundial vai liberar US$ 160 bi em 15 meses por Covid-19

O craque Neymar fez uma doação de 5 milhões de reais para a luta contra a COVID-19 no Brasil, conforme noticiado pela rede de televisão SBT. 21:56:12 Contactada pela AFP, a assessoria do atacante do Paris Saint-Germain não quis comentar as informações. “Nós nunca falamos sobre assuntos de doações e valores”, declarou. Segundo o SBT,