Ads

11:14:45

Na noite desta -feira (21) uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos deparou com 20 construções irregulares em uma área invadida no Parque Residencial Bambi. Os agentes informaram a situação à Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e ao Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi), da Secretaria de Justiça, que providenciará o desfazimento das estruturas.

As operações da Prefeitura para conter desmatamentos, invasões e loteamentos têm sido constantes para evitar que as pessoas que ocupam áreas irregulares corram risco de morte. Em dezembro de 2019, por exemplo, uma equipe de fiscalização da Sema, em conjunto com a Pasta de Justiça e a GCM Ambiental, retirou cercas em um loteamento clandestino sob torres de alta tensão nas proximidades da estrada Acácio Antônio Batista, também região do Parque Residencial Bambi.

Segundo o inspetor Luciano Zaparolli, da GCM, “as pessoas usam como artifício invadir terrenos nos fins de semana e, principalmente, no período noturno para tentar enganar a fiscalização”.

ADS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado