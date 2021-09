Batismo: Se eu não me batizar vou para o inferno?

Ads

O batismo marca o novo nascimento daqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Mas há muitas dúvidas sobre o assunto e por isso vamos responder algumas delas neste artigo.

Entre as dúvidas que permeiam este tema temos: se eu não for batizado perderei a salvação? Só quem é batizado é salvo? Se eu morrer sem passar pelo batismo irei para o inferno?

Para esclarecer esse assunto, precisamos primeiramente explicar o que é batismo. O batismo é o sacramento que confere uma nova vida ao homem pecador.

Quem se batiza nasce de novo, como Jesus explicou a Nicodemos em João 3 que diz: “Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”

Precisamos dizer também que o batismo é uma ordenança dada pelo próprio Jesus aos seus discípulos como lemos em Mateus 28.19: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.

O batismo faz parte da vida cristã e é comprovação de que você crê e aceita Jesus em sua vida, se arrependendo de seus pecados e deixando o “velho eu” no passado.

Qual é a ligação entre batismo e salvação?

Jesus diz a Nicodemos, ainda em João 3, que quem crer e for batizado será salvo. Mas encontramos na Bíblia outros trechos que explicam melhor o Plano de Salvação, como em Efésios 2.8: “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus”.

Em Efésios vemos que a salvação nos foi dada pela graça e misericórdia de Deus, o homem não mereceu esse favor, mas o Senhor – com toda a sua bondade – nos agraciou com o perdão e com a salvação.

O batismo, portanto, não faz parte da salvação, porém é um processo que acontece na vida do cristão depois que ele aceita Jesus em sua vida.

Para ser salvo é preciso crer em Jesus Cristo, portanto, se uma pessoa se converter e, por algum motivo, não se batizar a tempo ela será salva sem qualquer impedimento.

O que lemos em Lucas 23.43 comprova o que estamos falando, pois Jesus afirmou a um dos ladrões crucificados ao seu lado que naquele mesmo dia ele estaria com Cristo no paraíso.

Oras, mas aquele ladrão não ouviu os sermões de Jesus, não passou pelo batismo. Como ele poderia ir para o paraíso? Simples: reconhecer que Cristo era o Messias, o Filho de Deus, foi o bastante para que ele recebesse a salvação.

Se você tinha medo de perder a salvação por não se batizar, ou se alguém afirmou que era obrigatório passar pelo batismo para ser salvo, fique em paz. Se batize para confirmar que você crê e para simbolizar sua nova vida, jamais faça isso por imposição ou por medo de não ser salvo.

O batismo deve ser uma escolha pessoal, feita por uma pessoa consciente do ato. É por este motivo que nós, evangélicos, não batizamos crianças.