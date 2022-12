‘BBB 23’ tem o primeiro nome confirmado após fechar com cantor sertanejo

Ads

15:44:07

BBB 23: cantor sertanejo é o primeiro confirmado no programa – Divulgação, Globo

O cantor também já se aventurou como ator em Malhação e está solteiro! De acordo com informações, a participação está confirmada.

Boninho segue convocando famosos para o Camarote do “BBB 23 ” que estreia apenas na segunda semana de janeiro. Depois de Rodolffo no “BBB 21” e Naiara Azevedo no “BBB 22”, Boninho resolveu preencher a vaga de sertanejo da edição com um cantor famoso. De acordo com Leo Dias, colunista do Metrópoles, não se trata de uma especulação e sim certeza.

O primeiro confirmado para o Camarote do “BBB 23” após alguns famosos ficarem em evidência para o elenco do programa, incluindo a mãe de Ludmilla, que é um nome dado como quase certo nos bastidores do programa, é Lucas Lucco.

Recém-separado assim como o atual campeão do reality show global, Lucas Lucco é pai de um menino. O nome de Lucas já havia sido ventilado para o ano passado, porém a participação acabou não dando certo.

João Guilherme diz não para o ‘BBB 23’ e explica o motivo

Filho do cantor Leonardo, que se pronunciou após polêmica política envolvendo o filho, João Guilherme comentou sobre os rumores de que estaria no elenco do Camarote do “BBB 23”. O nome de João Guilherme foi anunciado ao lado de uma ex-atriz mirim e uma rainha de bateria. Enquanto fazia sua estreia no SPFW, o ator explicou melhor seus planos para o ano que vem.

Em entrevista ao TV Fama, o ator contou que não estará no programa e disse os motivos. “Esse ano eu ainda…