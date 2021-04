BBB21: Pocah é eliminada do reality com 73,16% dos votos

Rede Gazeta News Guarulhos

09:49:29

Pocah foi a eliminada desta quinta-feira (29) no Big Brother Brasil. A cantora saiu com 73,16% dos votos, e ficou bastante tempo na casa mesmo sendo considerada por muitos como “planta”. O momento foi de bastante tensão entre os participantes que ficaram no reality, pois perceberam que a final está cada dia mais perto.

A funkeira carioca ganhou uma prova do líder e teve que sofrer em dois castigos do monstro: um ao lado de Projota, e o outro ao lado de Arthur. Pocah ficou conhecida no BBB por dormir muito, mas também teve seus momentos de ação: a briga com Gil foi muito lembrada nas redes sociais, principalmente porque a sister não sabia o que significava a palavra “basculho”.

Ainda nas polêmicas, no começo do programa Pocah inventou que Lucas Penteado teria ameaçado um dos participantes do reality. “Olha lá a cara dele de ‘demônio!’”, disse ela na época, antes de ir para o quarto orar pelo ator.

