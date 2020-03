Rede Gazeta News Guarulhos

Com a avanço do vírus COVID-19 e a necessidade de reforçar as medidas de isolamento social na cidade, a Prefeitura de Guarulhos decidiu fazer a entrega de cestas básicas em domicílio. A partir desta terça-feira (24), os alunos matriculados na rede municipal de ensino que fazem parte do cadastro do Bolsa Família irão receber uma cesta básica em suas casas. A entrega será realizada com o apoio dos condutores do Transporte Escolar, que conhecem as rotas e endereços.

A medida tem por objetivo atender as crianças em vulnerabilidade social, que dependem da alimentação escolar nesse período em que as aulas estarão suspensas. Inicialmente, as cestas básicas seriam distribuídas na próxima semana, nos dias 23, 24 e 25, em diferentes pontos da cidade. Porém, a dinâmica dessa guerra contra a pandemia exige decisões rápidas, que dependem da evolução do quadro. Este é o momento de evitar aglomerações e deslocamentos.