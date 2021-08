Bibliotecas garantem segurança com atendimento diferenciado ao público

Ads

Com o avanço da vacinação no município e redução dos casos de contaminação pela covid-19, a Secretaria de Cultura de Guarulhos retomou gradualmente o atendimento realizado nas bibliotecas do sistema municipal. Nessa primeira fase de retomada o atendimento é feito exclusivamente para renovar ou fazer cadastro, receber devoluções e realizar empréstimos.

Como medida de segurança e para evitar aglomerações, o atendimento presencial tem sido realizado com hora marcada nas bibliotecas Monteiro Lobato, Adamastor e Paulo do Carmo Dias, na Vila Galvão. Nas demais não há necessidade de agendamento. O uso de máscaras nesses espaços é obrigatório.

Para evitar contágio, não será possível o acesso ao acervo, uso das mesas de estudos e permanência na biblioteca. Como a única forma de desinfecção de um livro é o seu isolamento, a biblioteca adotará o fechamento dos acervos e o isolamento das obras devolvidas por um prazo mínimo de 14 dias, período de isolamento do material chamado de quarentena.

ara escolher os livros recentemente inseridos no acervo para empréstimos as bibliotecas criaram um arquivo no Google Drive com imagens e informações das obras, disponível no endereço https://photos.app.goo.gl/f2dJSjc7uTSxnTMb7.

Os usuários também podem realizar consulta online, por título, por meio do site http://biblioteca.guarulhos.sp.gov.br:8081/pesquisa/index.xhtml.

Confira os horários e canais de atendimento para agendamento

Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: Rua João Gonçalves, 349, Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

E-mail: biblioteca.bml@gmail.com

WhatsApp: (11) 2087-6900

Biblioteca Adamastor

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h

WhatsApp: (11) 2472-5418

E-mail e Hangouts – adamastor.bibl

Biblioteca Paulo do Carmo Dias

Endereço: Praça Cícero Miranda, 74, Vila Galvão

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h

E-mail: bibliotecavilagalvao@gmail.com

Telefone: (11) 2451-8951

