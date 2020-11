1Biden é o novo presidente dos EUA

Biden é o novo presidente dos estados unidos vencer eleição contra Donald Trump

12:52:34

Biden é o novo presidente dos EUA

Joseph Robinette “Joe” Biden Jr. é um advogado e político norte-americano. Filiado ao Partido Democrata, foi o 47º vice-presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017. Entre 1973 e 2009, exerceu seis mandatos consecutivos como senador pelo Delaware, período em que presidiu importantes comitês do Senado. e agora presidente Presidente dos EUA

Com duas viradas nesta sexta-feira, o candidato democrata Joe Biden está muito próximo de ser eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Depois de buscar a liderança na Geórgia, Biden passou à frente na Pensilvânia, de acordo com informações da rede de notícias norte-americana CNN. Dessa forma, com a projeção atual, ele poderá somar 36 votos eleitorais e chegar à marca de 289 votos eleitorais, mais do que o suficiente para assegurar o lugar mais importante na Casa Branca.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook