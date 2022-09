Bioclin Vet lança único kit do mercado para detecção de anticorpos IgM contra a Babesia em cães

Ads

18:20:36

A Babesiose, causada pelo protozoário Babesia canis, é uma doença infecciosa de elevada frequência, e o seu diagnóstico é muitas vezes desafiador por conta da similaridade dos sinais clínicos com diversas outras doenças que acometem os cães.

O cachorro infectado pelo protozoário apresenta febre, mucosas ictéricas (gengiva, olhos e interior dos genitais), fraqueza, depressão, falta de apetite e perda de peso.

O diagnóstico da Babesiose pode ser feito por exame de sangue em lâmina, a partir da identificação do protozoário dentro dos glóbulos vermelhos. Contudo, essa técnica não é sensível o bastante, o que justifica a necessidade de realização da testagem de IgM para um diagnóstico assertivo. A detecção desse grupo de imunoglobulinas acontece em até 21 dias após a exposição ao patógeno e a identificação precoce favorece a instituição do tratamento e aumenta as chances de cura.

A Bioclin Vet lança o Vetlisa Babesia IgM, único kit do mercado brasileiro para a detecção de anticorpos IgM contra a Babesia em cães.