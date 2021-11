Bispa Juliana Oliveira se pronuncia sobre vídeo polêmico

Ads

Na última semana, viralizou nas redes sociais um vídeo dela falando palavras torpes durante uma pregação.

A bispa Juliana Oliveira publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado (30/10), para esclarecer sobre um trecho de sua pregação, que acabou viralizando e virando meme na intenet.

Quem navegou pelas redes sociais nos últimos dias, provavelmente, se deparou com o vídeo da pregação da bispa dizendo em cima do altar que “o pastor está comendo as meninas”, mas continua sendo o seu marido.

No pronunciamento de Juliana, ela disse que fizeram uma montagem com sua pregação e lançaram nas redes sociais.

A pregadora disse que pegaram algumas de suas falas e emendaram para tirar o sentido de sua ministração. Ela também disse que estava pregando sobre a menina de Naamã, e no decorrer da mensagem, deu um testemunho.

Juliana ressaltou que jamais aceitaria nenhum tipo de traição do seu esposo, e contou que em 19 anos de matrimônio e 23 de convivência, nunca houve quebra de confiança. Ela finalizou o seu pronunciamento dizendo que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

“Eu estava pregando sobre a menina de Naamã, e no meio da pregação, eu dei um testemunho de quando a gente chegou aqui há 12 anos atrás, como as pessoas nos tratavam, de que o meu casamento não daria certo, o nosso ministério não daria certo, e as pessoas falavam muito e eu dei um exemplo. Então pegaram um trecho, emendaram com outro trecho e daí viralizou”, explicou.