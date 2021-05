Bispo Geldi Batista diz em nota que não traiu Isa Reis

Rede Gazeta News Guarulhos

No último sábado (01/05), o bispo Geldi Batista publicou uma nota se defendendo das acusações de traição e informando sobre o fim do seu casamento com a bispa Isa Reis.

Ele classificou as acusações como injúrias e difamações, e disse que a sua nota esclareceria toda polêmica.

O religioso fez questão de destacar que em 27 anos de ministério nunca houve “nenhum arranhão moral, nenhuma acusação ou algo que desabonasse” sua reputação.

O bispo disse que nunca teve nenhuma conduta desrespeitosa com alguma mulher, e pediu provas de prints, áudios e imagens de quem o está acusando.

Ele também esclareceu que não existe sonegação de bens, pois “todos os bens na ação de divórcio são partilhados meio a meio”.

Geldi Batista também fez questão de mencionar que ele é um advogado que faz parte da OAB, e que a sua credencial não foi comprada.

Sobre a Igreja Deus que Sara, ele disse que é bispo fundador e presidente da instituição religiosa.

Para finalizar, ele acrescentou que o divórcio e os motivos de sua separação é um problema dele, e que não vai dar satisfação para internet, tampouco para seguidor.

Leia nota na íntegra:

“Ante as ofensas dirigidas a minha imagem, nome, honra e reputação, venho aqui me pronunciar perante as pessoas que acreditam no meu caráter, conduta e ministério.

São 27 anos servindo a Cristo, sem nenhum arranhão moral, nenhuma acusação ou algo que desabonasse minha reputação.

Vamos aos fatos, se há acusação de conduta desrespeitosa da minha parte para alguém, onde estão as provas? Cadê os prints? áudios? Imagens? Testemunhas? Falar até papagaio fala!

Se há sonegação de bens, tentativa de dilapidação ou ocultação de bens em proveito próprio, cadê a ação? O número do processo?

Vocês estão lidando com um advogado! Minha credencial não foi comprada!!! Conquistei no estudo, faço parte da OAB, me respeitem!!!! Alguém já ouviu falar em regime parcial de bens? Meação? Sabe o que é isso? Todos os bens na ação de divórcio são partilhados meio a meio! E cadê a ação de divórcio? Não existe!!!!

Briga na justiça? Cadê o número do processo? Cadê o litígio? Me mostrem por favor!!!

Sou bispo fundador e presidente da igreja Deus que Sara desde sempre, sou líder, sou pastor, me respeitem!!!!

Sobre minha separação, e os motivos, isso é um problema meu, e não é não internet pra seguidor que eu vou dar satisfação, não sou moleque, SOU HOMEM! Devo satisfação a minha cobertura espiritual, minha família, meus pastores e a igreja na qual sou o líder, e já foi esclarecido!!!!

Se eu estou em falta, ou atentei contra alguém, por que a igreja estaria comigo até agora? Por que os pastores estariam?

Quanto a menina que não foi empregada, mas foi como filha, amou, cuidou e zelou por nossos filhos, eu a vi criança, menina crente, integra, honesta e com uma família de respeito! Que injustiça!!!! Que falta de sensibilidade! Quem vai reparar os danos à imagem dela? Alguém saiu em sua defesa? Alguém a ouviu? Que indecência!!!!

Se há acusação que apareçam as provas!!!!

“O que me preocupa, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons” M. Luter King.

